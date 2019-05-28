موسكو ليست ضمن أغلى 100 مدينة في العالم

روسيا – تصدرت باريس إلى جانب هونغ كونغ وسنغافورة تصنيف أغلى مدن العالم في 2019، فيما لم تدخل العاصمة الروسية حتى ضمن قائمة أغلى 100 مدينة.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تتقاسم فيها ثلاث مدن المركز الأول منذ ثلاثين عاما، وهو عمر التقرير السنوي، الذي تصدره وحدة “الإيكونوميست” للبحث والتحليل.

ويقارن تقرير “الإيكونوميست” بين أسعار سلع مشتركة مثل الخبر في 133 مدينة في العالم ثم يرصد ما إذا كانت الأسعار ارتفعت أو انخفضت عند مقارنتها بالأسعار في مدينة نيويورك، التي تستخدم كمعيار للقياس.

ولاقى التقرير انتقادا لاذعا، وذلك كونه لا يأخذ في الاعتبار مستوى دخل سكان المدن، التي شملها التقرير. وحتى على مستوى منتج أساسي مثل الخبر فمن الصعب الحكم فعلى سبيل المثال يبلغ سعر كيلوغرام الخبز في سيئول، التي لم تتصدر القائمة، 15.59 دولار، أما في هونغ كونغ فيبلغ 3.91 دولار، وفي باريس سعر كيلوغرام الخبز الواحد 5.66 دولار.

ومن بين أغلى المدن التي شمل التقرير تل أبيب، حيث احتلت العاصمة الإسرائيلية المرتبة العاشرة، بعدما كانت في المرتبة الـ28 قبل خمس سنوات فقط، وذلك خلافا لموسكو التي خرجت العام الجاري من قائمة أغلى 100 مدينة لتحتل المرتبة 102 في القائمة، بعدما كانت العام الماضي في المرتبة 86.

ومتوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الخبز في موسكو بلغ العام الماضي 69.5 روبل ما يعادل نحو 1.2 دولار، وهو قريب من سعر نظيره في مدن تعد رخيصة مثل لاغوس وكراتشي.

أما بالنسبة للمدن الأرخص تكلفة في العالم، فالمسألة معقدة أكثر، إذ تعد العاصمة الفنزويلية كاراكاس أرخص مدن العالم، إلا أن هذا البلد اللاتيني شهد تضخما كبيرا العام الماضي دفع الحكومة الفنزويلية لإصدار عملة جديدة.

وعند تسمية كاراكاس كأرخص مدينة في العالم، فإن سكانها أنفسهم لا يفهمون كيف ذلك، عند مقارنة أسعار السلع بمستوى دخلهم، الذي تدهور بشكل دراماتيكي.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، فقد تضاعف متوسط ​​سعر فنجان القهوة في كاراكاس خلال أسبوع واحد فقط في شهر ديسمبر من العام الماضي.

المصدر: “غازيتا.رو”