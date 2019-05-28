هذا النوع من الشاي يحمي القولون من الإلتهاب

هذا النوع من الشاي يحمي القولون من الإلتهاب

ألمانيا – تلعب بكتريا الأمعاء دوراً هاماً في تعزيز صحة الإنسان وتقوية المناعة وتحسين الهضم، وبالتالي خفض دهون الجسم.

وتحث نصائح الاهتمام بالقولون على تناول الشاي الأخضر لأنه يقلل التهابات الجسم لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة تسمّى فلافونويد، وتوجد هذه المضادات في الشاي الأحمر أيضاً، لكن تختلف التركيبة في كل منهما.

يحتوي كوب الشاي الأخضر على حوالي 50 ملغ من الكافيين، بينما يحتوي كوب الشاي الأحمر والأسود على حوالي 72 ملغ من الكافيين وتفيد الدراسات بأن الشاي الأخضر والأسود أكثر فائدة للقلب مقارنة بالشاي الأحمر، لأن الأخضر تحديداً يساعد مساعدة طفيفة على خفض الكولسترول الزائد.

لكن تظل مضادات الأكسدة في كل أنواع الشاي مفيدة، لأنها تحسن الهضم، وتقاوم الالتهابات، وتفيد البشرة.

من ناحية أخرى، يحتوي كوب الشاي الأخضر على حوالي 50 ملغ من الكافيين، بينما يحتوي كوب الشاي الأحمر والأسود على حوالي 72 ملغ من الكافيين.

وبشكل عام الأفضل تنويع الشاي للحصول على توليفات مختلفة من مضادات الأكسدة.

صحتك بالدنيا