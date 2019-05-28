انجلترا – تتعدد وظائف الزنك داخل الجسم من دعم المناعة وخلايا العيون إلى سرعة التئام الجروح، إلى الحفاظ على حاستي الشم والتذوق وتحسين الخصوبة.

ويؤدي نقص هذا المعدن إلى تساقط الشعر، وفقدان الشهية، وضعف المناعة، وتأخر البلوغ، وعدم شفاء الجروح بسرعة. إليك عوامل نقص الزنك، وأهم مصادره الغذائية:

عوامل نقص الزنك. الإسهال المزمن، وعدم قدرة الجسم على امتصاص الزنك، والتهاب المفاصل الروماتويدي، ونقل الدم، وتعاطي الكحول.

مصادر الزنك. اللحوم أفضل مصادر الزنك، يليها الأسماك القشرية، والفول والبقول، والحليب ومنتجاته، والبيض، والحبوب الكاملة كالخبز الأسمر والأرز البني، والشوكولا الداكنة، والمكسرات، والبطاطس، والبذور.

مجلة : وسع صدرك