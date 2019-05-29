اليمن – هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني الأمم المتحدة على منحها 20 سيارة دفع رباعي لمركز لنزع الألغام تابع للحوثيين في محافظة الحديدة، معتبرا المنحة “فضيحة أممية جديدة”.

وقال الأرياني: “تسليم السيارات تحت غطاء دعم عمليات نزع الألغام في اليمن هو فضيحة أممية جديدة، واستهتار خطير بأرواح اليمنيين”.

وأضاف: “منذ انقلابهم على الحكومة قبل 4 سنوات، لم يعلن الحوثيون عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، وفي المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتهم عبر الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين”.

أما وكيل وزارة الإعلام اليمني ورئيس المركز الإعلامي لوفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام فياض النعمان، فقال: “الأمم المتحدة تمارس عبر منظماتها العاملة في اليمن خطوات فاضحة لدعم الحوثي وجرائمه، حيث تدعم جهود زراعة الألغام بـ20 شاحنة وسبقها دعم مالي بأكثر من 15 مليون دولار لبرنامج الحوثي لزراعة الألغام المدعوم أمميا”.

وكان البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP، قد سلم الحوثيين 20 سيارة دفع رباعي في محافظة الحديدة، لدعم جهودهم هناك لنزع الألغام.

المصدر: RT