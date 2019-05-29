لندن – افاد مسؤول قضائي إن عارف نقفي، مؤسس شركة الاستثمار المنهارة “أبراج كابيتال”، أطلق سراحه من الحبس بعد أن وفى بشروط كفالة تتضمن سداد 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار).

واعتقل نقفي في سجن واندسورث في لندن بعد إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي بسبب اتهامات يواجهها في الولايات المتحدة تتعلق بالاحتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”.

وقالت شركة علاقات عامة في بيان أصدرته نيابة عن نقف، إن “الأسابيع الماضية مثلت وقتا صعبا للغاية للسيد نقفي وأسرته”.

وأضافت، أنه “متمسك ببراءته، وهو يتوقع تبرئة ساحته بالكامل من أي اتهامات. السيد نقفي كرر إعلان تعهده بأن يكون قوة إيجابية في تسوية هذا الوضع لكافة الأطراف ذات الصلة”.

وقضت محكمة في لندن في الثالث من مايو بإمكانية إطلاق سراح نقفي إذا وفى بشروط كفالته، بما في ذلك سداد 15 مليون جنيه إسترليني وضمانة إضافية بقيمة 650 ألف جنيه إسترليني.

وتشمل الشروط أيضا طلب تسليم جواز سفره الباكستاني، وتحديد إقامته على مدى 24 ساعة في عنوان تبلغ به المحكمة، وارتداء جهاز تتبع إلكتروني، بحسب ما قاله متحدث باسم الادعاء.

وبدأت “أبراج”، التي كانت من أكبر صناديق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الانهيار بعد نزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية تبلغ مليار دولار.

المصدر: “رويترز”