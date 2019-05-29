بروكسل – انتقد الاتحاد الأوروبي تركيا بشدة، على مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة والقضاء والاقتصاد، معتبرا أن أنقرة لم تلتزم بتوصياته.

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في تقريره السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد، إن الحكومة التركية تضيق حرية التعبير واتخذت إجراءات سياسية أدت إلى “تأثير سلبي” على عمل الأسواق.

وقال الاتحاد في التقرير، إن أنقرة “أظهرت المزيد من عوامل التقهقر” في عدة مجالات، بما فيها السياسة الاقتصادية والنقدية، والتنقل المجاني لرأس المال، والإجراءات العامة، معربا عن قلقه إزاء مدى استقلال المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في تركيا.

وأضاف أن هناك “تراجعا خطيرا” لحرية التعبير في تركيا، لافتا إلى أن “الضغط السياسي على القضاة والمدعين، له تأثير سلبي على الاستقلال القضائي، ويهدد بانهيار خطير”، مؤكدا أنه “لا تقدم في مؤشر الشفافية بتركيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب في مارس الماضي تعليق مفاوضات انضمام تركيا، نظرا لأن أعضاء الاتحاد “قلقون من سجل تركيا السيئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي”.

المصدر: “رويترز”