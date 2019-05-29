السعودية – ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.1 بالمئة على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1894.1 مليار ريال (505.1 مليارات دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1873.3 مليار ريال (499.5 مليار دولار) نهاية مارس/ آذار السابق له، بحسب تقرير صدر عن “النقد العربي السعودي”، مساء الثلاثاء.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية، تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 167 مليار دولار، في فبراير الماضي.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

الأناضول