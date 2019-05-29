اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، بدء عملية عسكرية تستهدف مواقع تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثيين في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال التحالف العربي إن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وأضاف أن العملية تهدف إلى تحييد قدرات الحوثيين على تنفيذ الأعمال “العدائية والإرهابية”، داعيا المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد التحالف على أن جهوده مستمرة في مجال “مكافحة التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على بعض المحافظات اليمنية، منها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

المصدر: وكالات