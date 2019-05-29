ليبيا – إعتبر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية دون موافقتها هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس ، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك بشكل حازم وفوري لوقف ممارسات النظام التركي الرامية إلى تغيير الهوية والطابع الديمغرافي للمناطق التي يحتلها ومنع نظام أردوغان من المساس بوحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

الجعفري اشار في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء بحسب وكالة الانباء السورية إلى أن سورية حذرت مرارا من دعم بعض الدول للإرهاب ومن سعيها للاستثمار فيه لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها خدمة لأجنداتها السياسية ، متسائلا كيف يمكن لعناصر التنظيمات الإرهابية والإرهابيين الأجانب الانتقال إلى ليبيا وأفغانستان وآسيا الوسطى وحدود النيجر مع الجزائر وغيرها دون دعم ورعاية من حكومات الدول الداعمة للإرهاب.

واختتم الجعفري حديثه في هذه الجزئية قائلاً :” هل عجزت الأمانة العامة للأمم المتحدة التي ترتبط بشراكة عملية مع 38 منظمة ومؤسسة دولية معنية بمكافحة الإرهاب عن تحديد هوية الدول الداعمة للإرهاب “.