تونس – أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، سيشارك بأعمال القمتين العربية الطارئة، والإسلامية العادية، المقرر عقدهما بمكة المكرمة بالسعودية.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن السبسي سيشارك، الخميس والجمُعة، في أشغال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، المقرّر تنظيمهما تباعا بمكة المكرمة.

وأضاف البيان أن مشاركة السبسي تأتي بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار أن القادة العرب سيبحثون، في القمة العربيّة الطارئة، المستجدّات السياسيّة والأمنيّة الأخيرة بالمنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وفي ما يتعلق بالقمة الإسلامية، لفت أنها ستعقد في دورتها العادية الرابعة عشرة، تحت شعار “قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل”، بحضور قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحّد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

ومع تزايد التوتر بين واشنطن وطهران، والتحذير من نشوب حرب، دعت السعودية لقمتين عربية وخليجية تعقد غدا الخميس، لبحث التهديدات الراهنة، عقب استهداف سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ نفط تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية.

الأناضول