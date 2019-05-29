ليبيا – أكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي إنه عند بداية ما يسمى ثورة سوريا تم تجنيد مقاتلين من ليبيا وتونس ومصر للقتال في سوريا وكان الليبيون جزءا كبيرا منهم تحت شخص يدعى مهدي الحاراتي.

الشلوي قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء :”لقد سهلت دولة تركيا دخول هؤلاء الإرهابيين إلى سوريا وهي الآن ترسلهم إلى ليبيا، كما ترسل للميليشيات الليبية السلاح وبتمويل قطري”.

ولفت الشلوي إلى أن تركيا تحلم بإستعادة دولتها العثمانية وأمجادها السابقة في المنطقة ، مشدداً على أن إرسال تركيا للإرهابيين والسلاح للميليشيات في طرابلس يعكس أن الوضع الميداني في طرابلس ليس في صالح الميليشيات.

وإختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول: أن الجيش الليبي سيدخل طرابلس في أقرب فرصة بعد الانتهاء من هؤلاء الصعاليك وإضعاف قوتهم خارج العاصمة حفاظا على المدنيين”.