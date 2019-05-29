اللاعب الروسي دينيسوف يعتزل كرة القدم رسميا

روسيا – وضع لاعب خط وسط فريق لوكوموتيف موسكو، الدولي الروسي السابق إيغور دينيسوف، حدا لمسيرته الاحترافية، وذلك وفقا لما أعلنته شركة “SILA International Lawyers”، الراعية لمصالح اللاعب.

وجاء في بيان للشركة: “بناء على تعليمات من إيغور دينيسوف، فإننا نعلن عن القرار الذي اتخذه بشأن إنهاء مسيرته الاحترافية كلاعب لكرة قدم. ولن يكون هناك أي تعليق إضافي سواء من جانبنا أو من قبل إيغور”.

وأعلن فريق لوكوموتيف موسكو، يوم الاثنين الماضي، رحيل لاعب خط وسطه إيغور دينيسوف عن الفريق، وذكر أنه حصل على مبلغ نحو 500 ألف يورو، تعويضا من النادي.

وشارك اللاعب، خلال الموسم الماضي، في 26 مباراة مع فريق “السكك الحديدية” في جميع البطولات، وصنع هدفا واحدا.

وتوج إيغور دينيسوف، البالغ من العمر 35 عاما، خلال مسيرته الاحترافية، أربع مرات بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز، وثلاث مرات بكأس روسيا، ومرتين بكأس السوبر، ومرة ​​واحدة بلقب كل من الدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، ولعب إضافة إلى لوكوموتيف، مع كل من دينامو موسكو وأنجي وزينيت بطرسبورغ، وخاض 54 مباراة مع منتخب روسيا.

المصدر: “sportbox.ru”