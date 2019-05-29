ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يمتلك الصفة الشرعية التي تجعله الطرف المفاوض المقابل لممثلي المنطقة الشرقية،محملاً حكومة الوفاق مسؤولية تأخر صدور مسودة الدستور بشكلها النهائي لطرحها للاستفتاء الشعبي بعد رفضها تسييل المخصصات المالية للجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المستشار صالح أوضح في حوار مع موقع “إرم نيوز” اليوم الأربعاء أنّ إيرادات النفط تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس والذي بدوره يوزع هذه العائدات على المرتزقة والعناصر الإرهابية التي تقاتل بجوار حكومة الوفاق التي اعتبرها لا تمتلك صفة شرعية وفقًا للقانون الليبي.

وتعليقًا على تصريح المبعوث الأممي غسان سلامة بأن ليبيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية، قال رئيس مجلس النواب:”لا يمكن أن تقوم حرب أهلية في ليبيا،فالشعب الليبي نسيج اجتماعي واحد مترابط،ويرفض الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في البلاد،فلا توجد خصومة ولا نزاع بين الليبيين لكن النزاع مع من لا يريدون بناء دولة ولا يعترفون بالمسار الديمقراطي ولا التداول السلمي على السلطة”.

وأشار المستشار صالح إلى أن جميع اتصالات سلامة تتم مع حكومة السراج التي لم تنل الثقة من مجلس النواب بل رفضت مرتين،منوّهاً إلى أن حكومة الوفاق هي سبب الانقسام وانتشار الجماعات الإرهابية في طرابلس عندما استعانت بهم لحراستها بدلاً من إخراجهم من العاصمة كما ينص قرار مجلس النواب والاتفاق السياسي نفسه.

رئيس مجلس النواب لفت إلى أن غسان سلامة باعتباره مبعوثًا للأمم المتحدة لا يعترف إلا بالحكومة التي فرضتها بعض الدول على الشعب ويعتبر الحكومة الشرعية المكلفة من مجلس النواب المنتخب هي الموازية،متسائلاً:” فهل هناك حكومة لا تستمد شرعيتها من شعبها ؟لا سيما أن ليبيا دولة مستقلة منذ سنة 1951م وعضو بالأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وتنظم سلطات الدولة الإعلان الدستوري النافذ حتى الآن”

وحول معركة طرابلس، قال صالح:لا يمكن تحديد موعد لانتهاء عملية تحرير طرابلس لأن المدينة يسكنها عدد كبير من المواطنين وتتمترس داخلها الجماعات الإرهابية فوجب الحرص على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة هذا فضلاً عن الدعم الواضح للتنظيمات الإرهابية التي يقودها إرهابيون مطلوبون دوليًا ومحليًا”.

وشدد على أن تحرير العاصمة ضروري لطرد الجماعات الإرهابية بقيادة المطلوبين للعدالة الدولية والمحلية الذين يسيطرون على مفاصل الدولة في العاصمة ويسيطرون على حكومة السراج ويتصرفون في أموال الشعب الليبي كيفما يريدون ويستأجرون المرتزقة ويشترون السلاح المحظور على الجيش الوطني.

وأضاف أنه بعد تحرير طرابلس سيكون العمل بالدستور القائم حاليًا والذي جرى الانقلاب عليه من قبل الإخوان المسلمين في انتخاب مجلس النواب سنة 2014 إذ يحدد الدستور في كل الدول نظام الحكم والسلطات العامة واختصاصاتها والحقوق والواجبات وكيفية تداول السلطة فهو القانون الأساسي الذي يجب العمل به لبناء دولة القانون والمؤسسات،على حد تعبيره.

وبيّن المستشار صالح أن الممثل الشرعي عن المنطقة الغربية هو المنتخب من الشعب الليبي ولا يوجد جسم منتخب غير مجلس النواب.

وأردف:”كان من المفروض ألا يكون فائز السراج طرفًا في النزاع،وكان عليه أيضًا أن يحصل على ثقة مجلس النواب أو يستبدل بغيره،لكنه في الواقع لا صفة له ولا يمثل أحدًا إلا بتعيينه من بعض الدول التي نصبته وهو غير شرعي وفقًا للدستور والقانون المعمول به في ليبيا”.

وإستطرد رئيس مجلس النواب بالقول:”أن مجلس النواب أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات لعرضه على الشعب الليبي ليقول كلمته، ورغم جاهزية المفوضية للاستفتاء لكنه يحتاج إلى المال اللازم لهذه العملية، وحتى الآن لم توفر حكومة السراج المبلغ المطلوب لأنهم لا يريدون الخروج من الأزمة وبقاء الوضع على ما هو عليه لأنهم يعرفون أنّ نهايتهم في الانتخابات لأنها الطريق الوحيد والشرعي للوصول إلى السلطة”.

ونبّه رئيس البرلمان على ضرورة إعادة ترتيب الأمور المالية في ليبيا،مستنكراً أن يقوم الجيش بحماية مصادر الثروة ثم تذهب عوائد تلك المصادر لحكومة الوفاق.

المستشار صالح أشار إلى أن الجيش حرر المنشآت النفطية بالشرق والجنوب ويقوم بعملية تأمينها وتأمين تصديرها.

وإختتم رئيس مجلس النواب حديثه بالقول :”لكن الإيرادات تذهب للمصرف المركزي الخاضع لحكومة السراج وهي خاضعة للجماعات الإرهابي وتقوم باستئجار المرتزقة وتوزيع أموال الشعب الليبي على الإرهابيين فهل من المعقول أن من حرر النفط ويحرسه ويؤمن تصديره لا يحصل على شيء منه سواء في الشرق الليبي أو الجنوب تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.