ليبيا – إعتبر القيادي العسكري في مدينة مصراتة ورئيس الاركان السابق يوسف المنقوش أن الهجوم الكبير الذي حصل منذ يومين يأتي لإحداث خرق في محور المطار، مشيراً إلى أن ماوصفها بـ”القوات المدافعة” (قوات الوفاق المدعومة من عدد من المطلوبين محلياً ودولياً) أثبتت أنها تقوم بمهامها بكفاءة عالية حيث كبدت من وصفهم بـ” المعتدين” (القوات المسلحة الليبية) خسائر كبيرة لإفشال الهجوم.

المنقوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن قواتهم تركز على محور المطار بالذات لأته أقرب محور للعاصمة طرابلس من أجل إحداث أي إختراق بأي ثمن نتيجة وقوف خطوط القتال وعدم قدرة من وصفهم بـ “القوات المعتدية” على إختراق الخطوط مما أضعف موقفها حسب زعمه.

وادعى أن هناك مشاكل بدأت تحدث بين الوحدات القادمة من الشرق وبعض الوحدات المؤلفة من مجموعة من المتطوعين من المنطقة الغربية وغيرها ، زاعماً بأن قواتهم تتماسك في خطوطها الدفاعية ما سبب في انخفاض الروح المعنوية لمن وصفهم بـ”قوات حفتر”.

ويرى أن إستمرار المعركة منذ مايقارب الشهرين دون تحقيق أي تقدم بالنسبة لقوات حفتر، معتقداً أن ذلك يدل على أنها لن تسطيع تنفيذ المهام التي جاءت من أجلها وكل هذه المحاولات المستمرة بإحداث خرق في الجبهة يؤدي لخسائر كبيرة في الطرف الآخر وتفكك الوحدات المعتدية و انخفاض الروح المعنوية لديهم بحسب قوله.

وقال :”القوة على الأرض أصبحت شبه متعادله مما ينبئ بأن خطوط القتال لم تتغير ولم يستطيع أي طرف أن يغير مواقعه والخطوط التي وصلت اليها من و القوات المعتدية لطرابلس كانت في أغلب خطوط الجبهة أقرب من الخطوط الحالية بكثير ،هناك شبه توازن في منطقة قصر بن غشير بالذات ولكن أطراف الجبهة الأخرى والقوة المعتدية تراجعت كثيراً عن الخطوط التي وصلت بها في بداية هجومها”.

وإتهم القيادي العسكري من مدينة مصرتة القوات المسلحة بتلقي دعم لم ينقطع نهائياً منذ بداية الحرب وقبلها من خلال إستخدام جميع الوسائل كطائرات الشحن التي تجلب الإمدادات لأن الإمدادات على الأرض أصبحت منهكة وقليلة لذلك القتال يعتمد الآن على الإمداد الجوي حسب زعمه ، مدعياً أن ظهور هذه الطائرات وحركتها المتكررة في الأجواء الليبية يدل على الإمداد المستمر الذي تتلقاه القوات المسلحة من الدول الداعمة لها حسب قوله.