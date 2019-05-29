ونقلت وكالة رويترز عن الديوان الوطني للإحصائيات، إن مؤشر أسعار المستهلكين استقر دون تغير يذكر عن الشهر السابق في أبريل.

وتراجعت أسعار الأسماك والبطاطس في الجزائر 4.9 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والخضروات 2.6 بالمئة و3.13 بالمئة.

وطبقت الجزائر قيودا على استيراد بعض السلع، بما في ذلك السلع الغذائية، في مسعى لخفض الإنفاق بسبب تراجع إيرادات الطاقة في السنوات الأخيرة.