أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية بنهاية تداولات الأربعاء، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط العالمية بنحو حاد، بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة (12:33 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو/ تموز بنسبة 2.65 بالمئة أو ما يعادل 1.86 دولارا إلى 68.25 دولارا للبرميل.

فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يوليو/ تموز بنسبة 3.15 بالمئة أو 1.86 دولارا إلى 57.28 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق المتراجعة مع انخفاض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.6 بالمئة إلى 8413 نقطة.

يأتي الصعود، في أولى أيام إدراجها على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، بضغط هبوط الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.38 بالمئة إلى 13974 نقطة، مدفوعاً بعمليات بيع للمؤسسات المحلية والافراد العرب.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض هامشي بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1809 نقطة، مع تراجع أسهم مثل “أورانج” بنسبة 0.7 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.38 بالمئة و”البنك العربي” بنحو 0.33 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.28 بالمئة إلى 2599 نقطة، مع تراجع أسهم العقار يقودها “إعمار العقارية” وشركتيها التابعتين “إعمار للتطوير” و”إعمار مولز”.

في المقابل، صعدت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.56 بالمئة إلى 4866 نقطة، مستمدة الدعم من مكاسب أسهم “أبوظبي الأول” و”اتصالات” و”الدار”.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.84 بالمئة إلى 6205 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.26 بالمئة إلى 4746 نقطة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.68 بالمئة إلى 5710 نقطة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.57 بالمئة إلى 3941 نقطة، بدعم من أسهم “العز الإسلامي” و”ريسوت للأسمنت” و”مسقط للتمويل” مع صعودهما بنحو 2.5 بالمئة و2.45 بالمئة و1.54 بالمئة على الترتيب.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1430 نقطة، مستمدة الدعم من صعود سهم “الأهلي المتحد” بنسبة 0.61 بالمئة و”بتلكو” بنحو 0.29 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1.56 بالمئة إلى 4866 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.84 بالمئة إلى 6205 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.57 بالمئة إلى 3941 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1430 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.6 بالمئة إلى 8413 نقطة.

مصر: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 13974 نقطة.

دبي: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 2599 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1809 نقطة.

الأناضول