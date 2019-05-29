ليبيا – نفى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن يكون منحازاً في النزاع الليبي ، مؤكداً بأنه يتمسك بأمرين عندما يتحدث لمجلس الأمن وهما الوقائع والتوقعات.

سلامة أشار في لقاء مع قناة “فرنس 24″ وتابعته صحيفة المرصد أمس الثلاثاء إلى أنه ذكر عدداً من الوقائع والأرقام في إحاطته أمام مجلس الأمن ، مضيفاً :” أقول لكل الناس بما فيهم السيد خليفة حفتر انظروا لهذه الوقائع والأرقام وقولوا لي أي منها لم يتم البحث بها والتدقيق بها قبل أن أذكرها”.

وأردف:”أما بالنسبة للتوقعات فهذا حقي وواجبي أمام أعضاء المجلس، وقلت أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى حرب أهلية أو إلى تقسيم البلاد، فهل هذا يعني أني أتمنى حرب أهلية، وأني أتمنى تقسيم البلاد ؟”، مشدداً على أنه مُصر على وحدة التراب الليبي أكثر من الليبيين أنفسهم حسب زعمه.

ونوّه سلامة أنه لن يرضى لنفسه أن يُذكر يوما بأنه أسهم في تقسيم البلاد ، موضحاً أن من يرفع الصوت ضد تقسيم البلاد وضد خطر الحرب الأهلية لا يعني أنه يريد هذه أو تلك ، مضيفاً :”لقد دعوت السيد حفتر لقراءة مجمل التقرير وليس انتقاء هذه الجملة من هنا أومن هناك لكي يرى بأنني أحترمت الوقائع ودافعت عن بلاده في التوقعات”.

وأكد المبعوث الأممي على أنه سيواصل مهمته كوسيط أممي في ليبيا قائلاً :” أنت لا تهرب عندما تكون الرياح غير مواتية ولا عندما يكون هناك موج عاصف،هناك تمتحن الإرادة”، منوّهاً إلى أنه في اليوم الذي صدر به تصريح المشير حفتر كانت هناك مظاهرة صغيرة في طرابلس تتهمه تماماً بالعكس.

سلامة بيّن أنه عندما يكون هناك تقرير من 15 صفحة مثبت على الوقائع، هناك وقائع لا تحب أن تذكر وأنا أذكرها وهناك وقائع لا يحب الطرف الآخر أن يذكرها ولكني ذكرتها حسب تعبيره ،مبيناً بأنه إذا استل هذه المقتطفات من خارج السياق فكلا الطرفين لن يرضوا بذلك.

وأوضح المبعوث الأممي أنه عندما يكون الطرفان لديهم انتقادات فهذا يعني بأنه يسير في الطريق الصحيح حسب قوله.

وقال :”تواصلت مع المشير حفتر شخصيًا بعد تصريحاته الأخيرة،وقلت له ما أقوله لك لأنني لا أقول في السر ما أقوله في العلن،أعتقد أن حفتر كان قد وصلته إما ترجمة خاطئة أو قيل له أنني تمنيت التقسيم،وهذا لم أقله،فأنا عملت 50 سنة من عمري ضد تقسيم لبنان وتريدني أنا أعمل على تقسيم ليبيا، أعوذ بالله من ذلك”.

ولفت سلامة إلى أنه على إتصال دائم مع المشير حفتر ،معتقداً أن المشير حفتر وجد أن ممثل الأمين العام يجب أن يذكر الوقائع مهما أزعجت هذا الطرف أو ذاك.

وقال المبعوث الأممي إن الخلاف في ليبيا ليس بين الشرق والغرب،مضيفاً:”علينا النظر في أن عددا كبيرا من المقاتلين إلى جانب السيد حفتر هم من الغرب الليبي وعدد كبير من المقاتلين ضده هم أيضًا من الغرب الليبي وأنهم قد يكونوا أيضًا من الشرق الليبي ،اختزال الموضوع في ليبيا إلى شرق وغرب ليس دقيقًا لأن هناك مشكلة سياسية ومشكلة حول تصور نوع الدولة أو شكلها في مرحلة لاحقة من مستقبل ليبيا إلى أن هذه الأمور يتم بحثها على طاولة المفاوضات وليس في ساحة قتال”.

ودعا سلامة الأطراف الليبية بالعودة إلى طاولة المفاوضات لحث هذه الأمور،مشيراً إلى أنه قد يكون هناك حاجة للانتباه إلى التنمية المكانية وحاجة لتعزيز وضع البلديات والسماح لها بجني الضرائب المحلية،مؤكدًا أن المسألة ليست في شرق وغرب ليبيا، لكي يقول البعض من يمثل كل الشرق والغرب.

وإستطرد بالقول:”عليك أن تأخذ ما هو موجود على الساحة وأن تحاول جمعه مع الأطراف الأخرى،لكي تصل إلى نتيجة واضحة ،فمن الضروري أن يكون هناك من يمثل كل الأطراف الفاعلة على الطاولة و هذا ما كنا نسعى إليه في الملتقى الوطني في غدامس،كنا نسعى إلى تمثيل كل النسق الليبي السياسي أحزاب وقبائل ومناطق ومدن فلسوء الحظ فإن اندلاع القتال قد أدى لتأجيل هذه الفكرة”.

وأضاف :”أنا أمثل منظمة لا تسعى للقتال ولا للحرب،ولكنها تسعى للتفاوض والسلم والأمن،وأن اندلاع القتال هنا أو هناك فاجأني لأنه جرى في وجود الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته الأولى إلى ليبيا وكنا على بعد 10 أيام من الملتقى الوطني وكنت أتمنى أن نذهب نحو الملتقى الوطني لأنني كنت شبه متأكد،من أن الليبيين سيجدون فيه حلاً وسطًا لعدد من القضايا التي تشغلهم من دستور وإنتخابات وتوزيع الثروة وحكم محلي وغيرها من الأمور التي يتضمنها الحوار السياسي الليبي الدائم ،وأنا مستعجل للعودة إليه لذلك أدور من عاصمة إلى أخرى أمس في واشنطن واليوم في باريس وغدا في موسكو ،وأمام مجلس الأمن كنت صريحاً وأنه لا يجب للمجتمع الدولي أن يكون مرآة مكبرة للخلافات بين الليبيين ويجب للمجتمع الدولي أن يكون لديه وحدة كحد أدنى من الموقف تدعو الليبيين للعودة للعقل والتعقل والتفاوض والحل السلمي”.

وأعرب سلامة عن رفض الأمم المتحدة بتدفق السلاح إلى ليبيا، موضحاً أن مصدقية الأمم المتحدة أصبحت في الميزان.

وقال :”إذا سكتت الأمم المتحدة عن مختلف الاختراقات للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن يومًا بعد يوم فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحظر السلاح”،منوّهاً إلى أنه على الأمم المتحدة أن تنقذ صدقيتها ونفسها في ليبيا إلى جانب إنقاذها لليبيا،مبينةً في الوقت ذاته أنها إذا تركت الأمور على الغارب فإن النتيجة التي ستحدث من هذا التساهل سيئة لليبيا وللأمم المتحدة.

وبشأن طبيعة الإنتهاكات المتعلقة بتدفق السلاح إلى ليبيا، بيّن سلامة أن كل الأطراف في ليبيا قامت بإستيراد السلاح حتى قبل الحرب، مضيفاً :” ربما يكون بعضها مرت سرًا أو عبر الأراضي بدلاً من البحر، الأطراف الداخلية في ليبيا في مجملها استوردت أو اشترت أو أعطيت سلاحًا من الخارج وهناك أطراف دولية عديدة صدرت هذا السلاح إلى ليبيا كما أن هناك دول هي التي نقلت من خلال سفنها الاسلحة، وأن هناك إنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ، فإذا كان مجلس الأمن يقبل بانتهاك قراراته فماذا سيحصل لفكرة المجتمع الدولي من الأساس؟.

وأشار إلى وجود لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي يتم إعطائها كل المعلومات التي تتحصل عليها البعثة الأممية كي يتم عرضها على مجلس الأمن وعلى لجنة العقوبات التي ترأسها حالياً ألمانيا.

المبعوث الأممي إختتم حديثه بالقول:”إن هناك فراغ أمني دائم في الجنوب، فالجنوب مساحته هائلة صحراوية مع عدم وجود حرس حدودي كافي ومتاخم لعدد من الدول حيث هناك مشاكل وقد تجري فيه أشياء لا يضبطها أحد،وأتمنى الخروج من هذه الدوامة،ونحن في حلقة مفرغة حاليا فمن حارب الإرهاب بالأمس يتحارب فيما بينه اليوم ،لاحظت أنه منذ بدء الإقتتال في العاصمة قامت داعش بـ4عمليات في ليبيا وهذا المعدل أعلى مما كان يقوم به التنظيم قبل ذلك”.