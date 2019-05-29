ألمانيا – اعترف رئيس نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن صعوبات مالية تعيق فريقه عن التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي الألماني ليروي سانيه.

وارتبط اسم اللاعب البالغ 23 عاما في الأسابيع الأخيرة بانتقال محتمل إلى النادي البافاري، بعد تداول وسائل الإعلام أن اللاعب يرغب بالرحيل عن السيتي صاحب الثلاثية التاريخية الدوري والكأس ودرع الأندية الإنجليزية المحترفة في الموسم المنصرم.

وصرح أولي هونيس رئيس النادي البافاري الأربعاء بأن صفقة اللاعب الألماني قد تكون باهظة الثمن على النادي.

وحطم بايرن الرقم القياسي لأغلى صفقة تعاقد في تاريخه مطلع العام الحالي بضمه لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو، الأمر الذي دفع هونيس إلى رفض فكرة إنفاق مبلغ أكبر على لاعب واحد.

وطالب لاعبون سابقون في الفريق البافاري بالتعاقد مع سانيه، منهم مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف وقائد المنتخب وبايرن السابق لوثر ماتيوس.

المصدر: أ ف ب