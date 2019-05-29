البرازيل – غادر نيمار مران البرازيل، أمس الثلاثاء، إثر آلام شديدة في ركبته اليسرى شعر بها بعد تسديد الكرة خلال الفترة التدريبية الثالثة منذ التحاقه بالمنتخب.

وحاول أغلى لاعب كرة قدم في العالم معاودة التمارين، ولكنه لم يستطع تحمل آلامه، قبل أن يخرج من الملعب، وهو يعرج رفقة طبيب منتخب السامبا.

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان أن “نيمار غادر التمرين بسبب شعوره بانزعاج في ركبته اليسرى، وأنه بدأ العلاج وسيكون تحت المراقبة”.

وفي وقت لاحق نشر الموقع الالكتروني الرسمي للاعب: “خضع نيمار لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الثلاثاء، وتم استبعاد أي فرضية لإصابة خطرة في الركبة اليسرى، بسبب الآلام، سيبقى تحت العلاج والمراقبة. وسيخضع للفحوص مجددا (اليوم)”.

وأتت إصابة نيمار بعد تجريده من ارتداء شارة قيادة منتخب بلاده بقرار من المدير الفني تيتي، الذي تحفظ على سلوكيات نيمار مع فريقه الفرنسي في الفترة الأخيرة.

وتخوض البرازيل مباراتين وديتين ضد قطر في الخامس من يونيو في برازيليا وهندوراس في التاسع منه في بورتو أليغري، قبل أن تلتقي البرازيل، حاملة اللقب 8 مرات، بوليفيا وفنزويلا والبيرو في دور المجموعات من البطولة التي تنطلق في 14 يونيو على أرضها.

المصدر: أ ف ب