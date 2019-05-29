وأوضح “معهد الكمبيوتر والغرافيكس والرؤية” الخاص بجامعة غراز بالنمسا، أن النظام الجديد بإمكانه التعرف، بشكل تلقائي، على الشخص الراغب في عبور الطريق، فيحوّل له اللون الأحمر إلى الأخضر ليتمكن من المشي، دون أن يضطر العابر إلى الضغط على زر الانتظار.

ويستخدم النظام، الذي طوره باحثون نمساويون على مدار عامين، كاميرات مثبتة على إشارات مرور المشاة، للكشف عن الأشخاص قبل وصولهم إلى الممر المخصص لهم، بمسافة تتراوح بيم 5 إلى 8 أمتار.

وبعدها، يستخدم النظام خوارزمية “في غضون ثوان” لتحديد ما إذا كان الأشخاص يريدون عبور الطريق أم لا.

ويعتمد النظام على نماذج الحركة العالمية والمعلومات المسجلة على قاعدة بياناته، من أجل معرفة رغبة الشخص، قبل وصوله إلى إشارة الانتظار.

ووفقا للباحثين، فإن النظام الجديد يهدف إلى تقليل أوقات الانتظار أمام إشارة المرور.

وقال هورست بوسيجير، من جامعة “تي يو غراز” في فيينا: “يتطلب الأمر ثانية واحدة لتقدير نية ورغبة الشخص.. بعد ثانيتين يصبح التقدير موثوقا به”.

وأضاف: “نظامنا يحصل على الجواب قبل وصول العابر إلى ممر المشاة بـ3 أو 4 ثوان”.

وتابع: “تم تصميم نظام إشارات المرور هذا للعمل على مدار الساعة، حتى في الأحوال الجوية السيئة. كما أنه مزود بنظام مراقبة يمكنه الإبلاغ عن الأخطاء على الفور”.