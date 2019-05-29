ليبيا – أعربت لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب عن استغرابها لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة حول تحركات الجيش إلى مدينة طرابلس.

اللجنة أشارت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أن سلامة أغفل الحديث عن تعثّر عمل البعثة وعدم شفافيتها والمبالغة في تقدير النجاح وتقليل المخاطر التي تواجه العملية السياسية التي ترعاها البعثة.

وأوضحت لجنة شؤون الخارجية أنها حاولت مراراً التحذير من عواقب ما وصلت إليه أمور البلاد ولم تلتفت البعثة لوجهات نظرهم لذا كانت تحركات الجيش نحو طرابلس مؤشر على تعثر العملية السياسية.

ونوّهت اللجنة أن الترتيبات الأمنية المتفق عليها مند ثلاث سنوات لم يتم تنفيذها وأصبحت حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة فيما بعد نتيجة لعدم تنفيذ هذه الترتيبات، بيد مجموعات مسلحة تتحكم في موارد الليبيين والخدمات المقدمة لهم.

كما تابعت اللجنة في بيانها أن حكومة الوفاق تعيش تحت رحمة المجموعات المسلحة ووصل بها الأمر إلى الاستعانة بـ”المرتزقة” وحادثة الطيار المرتزق الذي تم القبض عليه دليلاً على استعناتها بالأجانب للقتال في صفها ضد الجيش.

ودعت لجنة شؤون الخارجية المجتمع الدولي للفهم العميق والإحاطة لما يحدث على أرض الواقع وعدم الإنجرار للأحكام المتسعة وكما دعت في المقابل البعثة الأممية من أجل المراجعة الشاملة لخططها وحصولها على الداعم الكامل من مجلس الأمن لتنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية.