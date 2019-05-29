ليبيا – بعد آخر ظهور له في اجتماع مع رئيس الرئاسي فائز السراج يوم 26 ديسمبر 2018 عقب هجوم داعش على مقر خارجية الوفاق ، إختفى رئيس جهاز مخابرات الوفاق العميد عبدالله الدرسي في ظروف غامضة منذ إشتباكات طرابلس ولم يعد يحضر إجتماعات الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي.

وفي ظل غياب الدرسي ، قالت تقارير أن كتيبة النواصي التابعة لداخلية الوفاق خطفت نائب رئيس الجهاز العميد عبدالمجيد الضبع يوم 4 إبريل 2019 من داخل مقر تابع للجهاز بمنطقة عين زارة، وفقا لما أكده مقربون منه ، ولم يعلق الرئاسي على اختفاء الدرسي ولا اختطاف الضبع حتى اليوم.

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وفي غياب توضيح رسمي من الرئاسي ، سُجل اليوم الاربعاء 29 مايو 2019 ظهور عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ، وزير داخلية الوفاق ، فتحي باشاآغا رفقة شخص قال مكتبه بأنه رئيس جهاز مخابرات الوفاق دون ذكر إسمه .

باشاآغا أوضح بحسب مكتبه الاعلامي بأنه بحث مع رئيس جهاز المخابرات مجهول الهوية والذي لم يعلن الرئاسي عن تكليفه سابقاً ، انشاء غرفة أمنية مشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي.

وقال بأنه استعراض مع رئيس جهاز المخابرات مجهول الهوية آلية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم داخلية الوفاق وجهاز مخابرات الرئاسي وما يستجد من مسائل في ظل الظروف الراهنة .

واختتم باشاآغا توضيحه بأنه تطرق مع رئيس جهاز مخابرات الرئاسي الي آلية الحفاظ على الأمن القومي لليبيا ، دون أن يوضح مصير رئيس جهاز المخابرات السابق عبدالله الدرسي ولا نائبه المختطف من قبل كتيبة تابعة لوزارته.

المرصد – خاص