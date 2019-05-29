المغرب – أعلن موقع “هسبريس” المغربي، استنادا إلى مصادر خاصة، بأن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لن يشارك في القمة العربية الطارئة التي ستعقد في مكة المكرمة يوم 30 مايو.

وذكر الموقع المغربي غير الحكومي، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن الأمير مولاي رشيد، شقيق محمد السادس، سيمثله في القمة العربية الـ31 في السعودية، والتي دعا إليها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وقرر المغرب المشاركة فيها.

وأشارت مصادر “هسبريس” إلى أن المغرب “أيد دعوة العاهل السعودي لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين الدول العربية الأولى التي وافقت على عقدها بغض النظر عن بعض الخلافات العابرة التي أثيرت في الفترة الأخيرة بينه وبين دول خليجية”.

ووافق المغرب أيضا على المشاركة في القمة الإسلامية التي تحتضها السعودية يوم الجمعة المقبل، 31 مايو الجاري، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي ستعمل على “بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي”.

ولفتت مصادر “هسبريس” إلى أن الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية “تعقد في ظرف خطير لما تشهده بعض الدول الإسلامية الأعضاء من تدخلات في شؤونها الداخلية، والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى الخروج بموقف عربي موحد مما يروج بشأن صفقة القرن”.

وفي 18 مايو، دعا العاهل السعودي إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، يوم 30 من الشهر الحالي، أي قبل يوم من استضافتها القمة الإسلامية، على خلفية الاعتداءات على 4 سفن قرب سواحل الإمارات في 12 مايو ومحطتي ضخ للنفط في السعودية يوم 14 مايو.

ولم يوضح “هسبريس” سبب تغيب الملك محمد السادس عن المشاركة في القمة العربية الطارئة، لكن هذا التطور يأتي تزامنا مع تقارير إعلامية تتحدث عن “أزمة صامتة” بين المغرب والسعودية بسبب خلافات بينهما.

المصدر: هسبريس + وكالات