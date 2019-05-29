وخسر مانويل أوريبي من وزنه 165 كيلوغراما ليصل إلى 393 كيلوغراما قبل أن يفارق الحياة، وكان وزنه المسجل في موسوعة غينيس 557 كيلوغراما.

وأجبر أوريبي على ملازمة فراشه المصنوع خصيصا لملائمة حجمه، إذ أنه لا يستطيع المشي أو خدمة نفسه.

ونقل في 2 مايو إلى المستشفى إثر اضطراب في نبضات قلبه، بتدخل من الدفاع المدني وعمال الطوارئ حيث استعانوا برافعة لإخراجه من المنزل.

ولم يعلن الأطباء حتى الآن سبب الوفاة المباشر، فبالإضافة إلى نبضات قلبه غير المنتظمة، يعاني أوريبي من مشاكل في الكبد.

في عام 2008، تزوج أوريبي من كلوديا سوليس، وكانت هذه من المرات النادرة التي غادر فيها من منزله، إلا أنه لازم الفراش طوال الوقت.

وذرف أوريبي الكثير من الدموع أثناء الحفل، واحتضن زوجته التب كانت تبلغ من العمر حينها 38 عاما، ليرقص معها، لكنه لم يأكل من كعكة الزفاف حتى يحافظ على نظامه الغذائي.

وعمل أوريبي فني إصلاح الآلات الكاتبة، وآلات الحاسبة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر. فكان عمله يتطلب الجلوس لفترات طويلة على الكرسي، فخرج وزنه عن نطاق السيطرة منذ صيف 2002، فاعتمد على والدته و أصدقائه في تناول طعامه و تنظيف نفسه.