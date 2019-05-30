أبوظبي – أعلنت الإمارات والولايات المتحدة، مساء الأربعاء، دخول اتفاقية تعاون دفاعي وعسكري بين الجانبين، حيز التنفيذ.

جاء ذلك وفق بيان مشترك على هامش لقاء مستشاري الأمن الوطني في أبوظبي وواشنطن، أوردته وكالة الأنباء الرسمية بالإمارات.

وقال البيان المشترك، “تعمل الاتفاقية على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما”.

وأوضح أن “الاتفاقية تعمل على تعزيز التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج”، دون ذكر تاريخ توقيع الاتفاقية، أو تقديم تفاصيل أكثر.

ويأتي دخول الاتفاقية العسكرية حيز التنفيذ بالتزامن مع حالة توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وفي مايو/أيار الجاري، استهدفت 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية.

الأناضول