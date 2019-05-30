فرنسا – أقصت اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا منافستها البيلاروسية، فيكتوريا أزارينكا، من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو.

وتمكنت أوساكا، المصنفة أولى، من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-5) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، واستغرقت ساعتين و52 دقيقة.

وستواجه نعومي أوساكا، في الدور الثالث، اللاعبة التشيكية كاتيرينا سينياكوفا، التي تغلبت بدورها بصعوبة كبيرة أيضا على اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة 29، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (7-6) و(6-7) و(6-3).

المصدر: “twitter/rolandgarros”