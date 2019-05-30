ليبيا – كشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش خليفة العبيدي جزءاً من اعترافات هشام عشماوي، معتبراً أن اعترافاته مثلت “الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية”.

العبيدي أوضح في تصريح لـ”العربية.نت” أن عشماوي أدلى خلال التحقيقات معه أنه كان على اتصال دائم مع أمير “الجماعة الليبية المقاتلة” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” عبد الحكيم بلحاج والتقى به عدة مرات وكذلك مع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية من قبل البرلمان علي الصلابي.

وأشار إلى أنه اعترف كذلك بأن الدعم اللوجستي والبشري الذي كان يصل إلى الجماعات الإرهابية في درنة وبنغازي كان يأتيهم من طرابلس ومصراتة عن طريق البحر بناء على تنسيق بينهم وبين قيادات “الجماعة الليبية المقاتلة” و”تنظيم الإخوان المسلمين”.

كما بيّن أن عشماوي كان من ضمن القيادات الإرهابية المسؤولة على تدريب وتجهيز المقاتلين لشن عمليات في ليبيا ومصر كما كان يتولى استقبال الإرهابيين من سوريا والعراق نظراً لعلاقاته مع القيادات الإرهابية الموجودة هناك.