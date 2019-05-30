مصر – أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في كل من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة اليوم وغدا.

وتابع المتحدث بسام راضي، أن مشاركة السيسي بالقمتين العربية والإسلامية “تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية”.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يلقي السيسي كلمة بالقمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي يعتزم عقد لقاءات ثنائية، على هامش القمتين، مع عدد من القادة العرب والمسلمين، سيبحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن القمة الإسلامية الحالية تنعقد تحت شعار “يدا بيد نحو المستقبل”، ومن المقرر أن يستعرض خلالها الرئيس المصري في كلمته سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، وكذلك التصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.

المصدر: RT