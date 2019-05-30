الصين – وجهت الصين، اليوم الخميس، اتهامات إلى الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب اقتصادي مكشوف” ضدها.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هواي، في مؤتمر صحفي: “نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها”.

وأضاف: “هذا التحريض المتعمد على خلق أزمة تجارية هو إرهاب اقتصادي مكشوف ونزعة تعصب قومي اقتصادي وتنمر اقتصادي”، محذرا: “لا يوجد رابح في الحرب التجارية”.

وتابع: “هذه الحرب التجارية سيكون لها أيضا تأثير سلبي خطير على إنعاش الاقتصاد العالمي وتطوره”، مشيرا إلى أن هناك إجماعا واسعا ومصالح مشتركة بين روسيا والصين في قضية الحرب التجارية.

كما أكد أن “الصين وروسيا ستعززان حتما التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بما في ذلك التعاون في مجالات مختلفة مثل الاستثمارات في المجالين الاقتصادي والتجاري”.

وشدد الدبلوماسي الصيني على أن الصين وروسيا “سوف تردان بالتأكيد على التحديات الخارجية المختلفة، وستفعلان ما عليهما فعله، وتستمران في تطوير الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية بشكل مستمر لشعبيهما”.

وباتت الصين والولايات المتحدة على طرفي نقيض بعد تعثر ظاهر في المفاوضات بينهما، وقد عمد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بداية الشهر الجاري وإدراج عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” على القائمة السوداء.

وردت الصين بزيادة رسومها على البضائع الأمريكية، بينما هددت وسائل إعلام رسمية بأن بإمكان الصين وقف صادراتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يحرم واشنطن من مواد رئيسية تدخل في صناعة الكثير من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: أ ف ب