ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي وبعض الإرهابيين المقبوض عليهم في ليبيا إلى السلطات المصرية يأتي في إطار من التنسيق بين الشقيقتين العربيتين ودعما لجهوديهما في محاربة الإرهاب والعصابات المسلحة في أراضي الدولتين ويكشف النقاب عن ممولي الإرهاب.

العباني أشار في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء إلى أن التعاون الاستخباراتي بين مصر وليبيا قديم جدا ومهم أيضا لارتباط الدولتين الشقيقتين بحدود برية طويلة عبر الصحراء.

وقال :”الحدود البرية قد تكون خالية من السكان مما شجع عمليات التهريب قديماوأتاح الفرصة لحركة الإرهاب وانتقال الإرهابيين بين الدولتين مستغلين طول الخط الحدودي والهشاشة الأمنية في الأراضي الليبية ، مما يسهم في زيادة النشاط الإرهابي العابر للحدود بين الدولتين ويزعزع الأمن القومي فيهما”.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن اتخاذ عدد من الإرهابيين من ليبيا وكراًَ لهم يعد تهديدا كبيرا للأمن والاستقرار في مصر ويعطل مسيرة التنمية والأمن القومي المصري.

العباني نوّه إلى أن العديد من العمليات الإرهابية تدار من ليبيا بواسطة إرهابيين مصريين مما يجعل للتعاون الأمني والعسكري بين الدولتين وتبادل المجرمين أهمية قصوى وخاصة في ظل تنامي النشاط الإرهابي العابر للحدود.