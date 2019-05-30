ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المدرج على قائمة الارهاب لدول الخليج ومصر الصادق الغرياني إن التقارير التي نشرت ببعض المحطات والقنوات الفضائية أظهرت الدعم الكبير الذي يتلقاه ماوصفه بـ”مجرم الحرب وعصاباته” (القائد العام للقوات المسلحة) ليست بأمر جديد ، مدعياً أنه منذ سنوات تقوم بعض الدول المجاورة بدعم حفتر.

الغرياني أشار خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء إلى أن تدخل بعض الدول الإقليمية بالشأن الليبي أصبح أمر واضع للجميع لا يحتاج لبرهان أو دليل، مضيفاً :”الخطير في التقرير أن هذه الطائرات التي رصد تحركها تتنقل بين الدول الإقليمية مع إسرائيل التي تعتبر الحلقة الرئيسة بهذا الموضوع لأن هذه الدول تأتمر بأمر إسرائيل التي تعمل على تطبيع العلاقات معها وتدعمها وتدين كل حركات المقاومة في الشعوب العربية لذلك الصهاينة وحلفائهم مشتركون في هذه الحرب”.

وتسائل عن سبب الموقف الصامت تجاه ما يحدث لكل من الرئاسي أو حكومة الوفاق والوزراء والمسؤولين عن الجيش ورئاسة الأركان أو مجلس الدولة والبرلمان في ظل قتل الشباب وإنتهاك السيادة الليبية ، زاماً ان “حفتر” رأس حربة فقط ولا بد تسميته من الجهات المسؤولة بأنه عدو لهم حسب قوله.

واضاف :”المسؤولين الليبيين عندما يريدون أخذ موقف يتطلعون إلى ما هي ردود الفعل أولاً من الأمريكان وغيرهم، من تخافونهم هم في الواقع يخافونكم أنظروا لمجلس الامن لم يستطيعوا أن يتخذوا قرار حول ليبيا لأن الموقف فيه حرب ولا يعرفون الكفة لمن ستميل هم يريدون دعم القوي لماذا لا نكون أقوياء ونظهر القوة والعزة لأنهم أضعف من بعوضة لكن علينا أن نتخلص من الهزيمة في نفوسنا لجعلهم أتباعاً لنا”.

الغرياني أوضح أنهم لا يريدون إعلان العداء أو الحرب على الدول الكبرى بل الغرض هو عدم إعلان التسليم في كل أمر بحجة المجتمع الدولي والتخوف منه، محملاً جميع المسؤولين سواء رئاسة الأركان والرئاسي ومجلس الدولة والبرلمان مسؤولية عدم التنديد بالإعتداء وفقاً لتعبيره.