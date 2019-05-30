الكنيست يصوت على حل نفسه والذهاب إلى انتخابات بعد فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة

الكنيست يصوت على حل نفسه والذهاب إلى انتخابات بعد فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة

القدس – أفادت مراسلة RT في القدس بأن غالبية أعضاء الكنيست صوتت في القراءة الثالثة، على حله والذهاب إلى انتخابات بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة.

وقالت إن 74 عضوا صوتوا لصالح حل البرلمان، فيما حدد الكنيست 17 سبتمبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية.

وعقب ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حزب “الليكود” المحافظ الذي يتزعمه سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، التي دعا إليها الكنيست بعد انتهاء المهلة النهائية لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال نتنياهو للصحفيين بعد تصويت الكنيست “سنخوض حملة انتخابية نشطة وواضحة تحقق لنا النصر. سنفوز، سنفوز والشعب سيفوز”.

ووفقا لوكالة “معا” فقد اتهم نتنياهو وزير دفاعه السابق أفيغدور لبيرمان، قائلا: “ليبرمان للمرة الثانية يجر الدولة بأكملها إلى انتخابات عامة من أجل الحصول على بضعة مقاعد”.

وأضاف نتنياهو: “الشعب اختارني لرئاسة الحكومة قبل عدة أسابيع. هناك حزب واحد خدع ناخبيه وهو (حزب) أفيغدور ليبرمان ولم ينضبط ولم ينفذ وعوده”.

وشدد نتنياهو على أنه انتهى من التوصل إلى اتفاقات ائتلافية مع 60 عضوا في الكنيست منذ مدة طويلة، و”كل التقارير التي تحدثت عكس ذلك زائفة”.

وقد ذكر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في وقت سابق من الأربعاء، أنه في حال عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة فلن يكون أمامه إلا خياران، إما تكليف عضو كنيست آخر عدا نتنياهو بإتمام هذه المهمة، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وبدأ نتنياهو في أبريل الماضي الطريق لولاية خامسة بعدما حصد حزب الليكود الذي يتزعمه 35 من مقاعد الكنيست الـ 120، رغم أنه يواجه اتهامات محتملة في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويتهم معارضيه بشن حملة اضطهاد ضده.

لكن وبعد أسابيع من المفاوضات، أخفق نتنياهو في التغلب على الانقسامات بين حلفائه العلمانيين والمتشددين.

المصدر: وكالات