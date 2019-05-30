النرويج – أكدت النرويج، إثر مباحثات جرت بإشرافها، أن ممثلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة بزعامة خوان غوايدو، يرغبان بالتقدم باتجاه حل تفاوضي للأزمة في بلادهم.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان: “أظهر الطرفان رغبتهما بالبحث عن حل تفاوضي ودستوري للبلاد يشمل القضايا السياسية والاقتصادية والانتخابية”.

وأضاف البيان: “من أجل الحفاظ على مسار يمكن أن يؤدي إلى نتائج، فإن الطرفين مدعوان إلى التحلي بأكبر قدر من الحذر في تعليقاتهما وتصريحاتهما بشأن المسار”.

واجتمع الوفدان هذا الأسبوع في النرويج، وللمرة الثانية في خلال أسابيع، بغرض السعي إلى حل للأزمة السياسية التي تهز فنزويلا منذ أشهر.

ولم يرشح أي شيء بشأن المضمون الدقيق للمباحثات التي ضمت مقربين من الرئيس مادورو وغوايدو.

من جهته، كتب وزير الإعلام الفنزويلي جورج رودريغيز، على “تويتر”، إثر المباحثات: “من ناحية وفد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، نحن مستمرون في السعي الى السلام والتناغم والديمقراطية والدفاع عن دستورنا”.

المصدر: أ ف ب