فيينا – أرتفعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الخميس، مدعومة ببيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام للولايات المتحدة.

وقال معهد البترول الأمريكي، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، تراجعت بأكثر من 5.2 ملايين برميل يوميا، في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 24 مايو/ أيار الجاري.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، خلال وقت لاحق اليوم (الخميس)، عن البيانات النهائية لمخزونات النفط الخام.

وبحلول الساعة (07:41 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.53 بالمئة أو 36 سنتا إلى 68.22 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.31 بالمئة أو 77 سنتا إلى 59.58 دولارا للبرميل.

الأناضول