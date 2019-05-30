مدريد – تعثرت حافلة فريق ليفربول الإنجليزي، خلال توجهها إلى ملعب “واندا متروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد، الذي سيحتضن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم السبت.

وتعطلت حافلة الريدز في النفق تحت مدرجات ملعب “واندا متروبوليتانو” لمدة ساعة، لكنها كانت خالية من اللاعبين.

ويستعد ليفربول لخوض النهائي الثاني له على التوالي في البطولة الأوروبية المرموقة، وهذه المرة أمام الفريق الإنجليزي الآخر توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل، على إستاد “واندا متروبوليتانو” الخاص بأتلتيكو مدريد.

ويسعى الريدز إلى تعويض هزيمته أمام ريال مدريد (1-3)، في العام الماضي، والتتويج بلقب بطل التشامبيونز ليغ الغائب عن خزائنه منذ عام 2005، الذي حققه على حساب ميلان، في مدينة اسطنبول التركية.

المصدر: وكالات