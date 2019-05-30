كوريا ج – لا تزال هواتفنا الذكية هذه الأيام لا تمنحنا بالضرورة عمر البطارية الذي نرغب فيه.

ومع ذلك، فإن ما فعلته معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية هو تضمين تقنية الشحن السريع في هواتفها الذكية، مما يسمح لنا بإعادة شحن هواتفنا الذكية بمعدل أسرع على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعويض النقص في عمر البطارية. وغالبية حلول الشحن السريع المتوفرة اليوم سريعة جدًا، ولكن هل يمكن أن تكون أسرع؟

من المؤكد أن شركة سامسونج تفكر في ذلك، حيث أعلنت عن رقاقات جديدة لإدارة الطاقة من أجل الهواتف الذكية المزودة بمنافذ USB Type-C مع العلم بأنه هذه الرقاقات الجديدة تدعم الشحن السريع بمعدل يصل إلى 100W. وفقا لنائب رئيس قسم System LSI في شركة سامسونج، السيد Ben K. Hur، فقد صرح بالقول : ” بالإضافة إلى الميزات الذكية والبطاريات الكبيرة الحجم، تتيح لنا حلول الشحن المبتكرة القيام بالمزيد على أجهزتنا المحمولة اليوم. ووفقا لهذا الإتجاه، فإن محولات الطاقة التي يمكنها شحن الأجهزة بسرعة أثناء إعتماد إجراءات وقائية ضد الوصول غير المصرح به أصبحت مطلوبة بشكل متزايد “.

وبالإضافة إلى دعم الشحن السريع، فهذه الرقاقات الجديدة لإدارة الطاقة ستقدم أيضًا خوارزمية التشفير المتناظر للمساعدة في حماية البيانات الخاصة بك. كما تأتي مزودة بالقدرة على إستشعار الرطوبة لضمان ظروف شحن آمنة. الآن، مع دعم الشحن السريع بمعدل 100W، فهذا يعني أن إستخدام هذه الرقاقات لن يقتصر على الهواتف الذكية فقط، وإنما سيتم إستخدامها كذلك في الأجهزة الأخرى التي تتطلب المزيد من الطاقة، مثل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، والشاشات.

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن سامسونج ليست الشركة الأولى التي تقدم حلاً يسمح بشحن الهواتف الذكية بمعدل 100W، فقد قامت شركة Xiaomi قبل شهرين أو نحو ذلك بالكشف عن حل مماثل، ولكن نحن نتسائل كيف سيكون تأثير كل هذه القوة والسرعة على الصحة العامة للبطارية على الهاتف الذكي.

رويترز