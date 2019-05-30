تشيكيا – استعرضت شركة “سكودا” مؤخرا سيارة “Citigo” الجديدة، المتوقع أن تصبح واحدة من أكثر السيارات المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

وأتت هذه السيارة بهيكل هاتشباك أنيق، شبيه بهياكل سيارات “Fabia” الشهيرة، طوله 3 أمتار و59 سنتيمترا، وعرضه 1.62 متر، ولديه قمرة تتسع لأربعة ركاب.

وزودت “Citigo” الجديدة بمحرك كهربائي بعزم 82 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 12، ثانية، والوصول بها إلى سرعة 130 كلم/ساعة.

والمميز في هذه المركبة الصغيرة هو بطاريتها التي تكفيها لقطع مسافة 265 كلم بالشحنة الواحدة، والتي يمكن شحن 80% من سعتها في محطات شحن السيارات الكهربائية في غضون ساعة واحدة فقط.

كما أتت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام للتحكم بالسرعة على الطرقات، ونظام إضاءة مزود بمصابيح LEDمتطورة، أما سعرها فنحو 16 ألف يورو.

وكالات