مصر – نقلت صحيفة “الشروق” المصرية، عن مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس”، إن شركته انتهت من دراسات لطرح نحو 11 منطقة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في غرب البحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الموعد المتوقع لطرح المزايدة بنهاية العام الحالي، أو بحد أقصى الربع الأول من العام المقبل.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظهر المصري في عام 2015، الذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصرية للبحث والتنقيب عن مصادر الطاقة.

وأعلنت مصر في فبراير الماضي عن نتيجة أكبر مزايدة في تاريخ “إيغاس”، التي فازت فيها شركات شل وإكسون موبيل وبتروناس ودياوبي.بي وإيني بـ 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئرا في قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز في نهاية العام الماضي.

المصدر: الشروق