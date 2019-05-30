لندن – أفادت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إن التطورات الأخيرة في بريطانيا تعزز من احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأضاف بيان صادر عن فيتش، الأربعاء، أن قرار استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ونيل حزب بريكست نسبة 31.6 في المئة بالانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، زادت من احتمالات خروج لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ولفت البيان، إلى أن التصنيف الائتماني لبريطانيا ظل مستقراً، لكن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، سوف يؤثر بشكل سلبي على التوقعات الاقتصادية والاستثمارات في المديين القصير والمتوسط.

وأشار إلى أن تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لا يلغي إمكانية مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتابع أن رئيس وزراء بريطانيا المقبل، سوف يواجه بعض الصعوبات في تهيئة بيئة توافقيّة داخل البرلمان، للخروج باتفاق يقضي بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ماي، الجمعة، تنحيها عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، اعتبارا من 7 يونيو/ حزيران المقبل، تلبية لقرار الحزب الحاكم، وذلك استجابة لضغوط حزبها، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

الأناضول