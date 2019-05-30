ليبيا – أعلن خفر السواحل الليبي عن إنقاذه 124 مهاجر كانوا على متن قاربين خشبيين من جنسيات مختلفة بعد أن خرجوا من سواحل ليبيا الغربية.

الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قال في تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس إن المهاجرين تعطلت بهم قواربهم الخشبية على بعد 55 ميلاً بحرياً شمال مدينة زوارة غرب طرابلس.

وأضاف قاسم:”بدأت عمليات الإنقاذ صباح الثلاثاء للمهاجرين من القاربين وكان من بينهم 20 طفلا،وامرأة واحدة بالإضافة إلى 103 رجال وكانوا من السودان،مصر،المغرب،ساحل العاج،غانا،مالي،بنغلاديش،باكستان”.

وأشار الناطق باسم البحرية إلى أن خفر السواحل قدم المساعدة الطبية والإنسانية للمهاجرين وجرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية قبل أن يسلموا إلى مركز إيواء جنزورو تاجوراء التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.