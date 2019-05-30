انجلترا – ستعرض بطل أوروبا لرياضة الجمباز 2018، البريطاني دومينيك كننغهام، مهاراته في كرة السلة، بتسجيله ثلاثية بطريقة رائعة، من مسافة بعيدة من منتصف الملعب، بعد حركة أكروباتية “بهلوانية”.

ونشر كننغهام مقطع فيديو عبر حسابه “إنستغرام” وهو يسجل ثلاثية برمية رائعة من منتصف ملعب كرة سلة، بعد حركات بهلوانية “أكروباتية”.

وأطلق لاعب الجمباز صرخة “نصر” قوية مع مصور اللقطة فرحا بإنجازه، ليقوم بعدها بحركات أكروباتية، لكن يبدو أنها لم تكن موفقة.

وحصل دومينيك كننغهام (24 عاما)، على الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للجمباز للعام 2018، في التمارين الحرة، كما حصل على الميدالية الفضية في مسابقة الفرق.

المصدر: وكالات