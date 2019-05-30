الولايات المتحدة – أفادت مصادر عسكرية أمريكية بأن الجيش حاول “إخفاء” المدمرة “جون إس ماكين” عن أنظار رئيس الدولة دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان.

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير نشرته أمس الأربعاء أنها اطلعت على وثيقة إلكترونية تطالب بإبعاد السفينة الحربية عن الأنظار قبيل وصول ترامب إلى بلاد الشمس المشرقة، ويعتقد أن سبب هذا الإجراء يعود إلى العلاقات المتوترة بين سيد البيت الأبيض والسيناتور الراحل جون ماكين الذي تحمل السفينة اسم والده وجده.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الطلب جاء من بين الأوامر المطروحة في الرسالة المؤرخة بـ15 مايو التي بعث بها مسؤول في قيادة الجيش الأمريكي بالمحيطين الهادئ والهندي إلى مسؤولين في البحرية وسلاح الجو بخصوص الاستعدادات الواجب اتخاذها قبيل زيارة الرئيس ترامب إلى القاعدة البحرين الأمريكية في ميناء يوكوسوكا الياباني الثلاثاء الماضي، وتم تنسيق هذه المطالب بين المكتب العسكري في البيت الأبيض والأسطول السابع في البحرية الأمريكية.

وأشار المسؤول في الرسالة إلى ضرورة تطبيق هذا المطلب، وأبدى في الوقت نفسه استغرابه من الأمر الغريب، متعهدا بالاتصال مع البيت الأبيض للحصول على مزيد من المعلومات عنه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان كان على دراية بشأن القلق من وجود “جون إس ماكين” في اليابان بالتزامن مع زيارة ترامب إلى البلاد، ووافق على تلك الإجراءات.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين العسكريين واجهوا تحديا ملموسا في تحقيق هذا المطلب، وخاصة أن السفينة يجري حاليا ترميمها بعد أن تضررت بحادث اصطدام في عام 2017، وذلك يجعل من الصعب نقلها.

واضطر الجيش أواخر الأسبوع الماضي إلى اتخاذ سلسلة إجراءات دون أن ينقل السفينة من المرفأ، بما فيها تغطية اسم السفينة بقطعة قماش، وتلقى طاقمها أمرا بإزالة أي لوحات أو عبارات يذكر فيها اسم السفينة، حسب صور اطلعت عليها الصحيفة.

ثم قرر الجيش إزالة القماش ونشر بدلا عنه أمام السفينة بارجة كبيرة لإخفائها عن أنظار رئيس الدولة، كما منح عطلة للبحارة الذين يرتدون قبعات كتب عليها اسم السفينة، حسب مصادر مطلعة للصحيفة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الأسطول السابع، كلايتون دوس، أن كل هذه الإجراءات تم التخلي عنها قبل وصول ترامب إلى القاعدة، قائلا إن قيادة الجيش قررت إبقاء جميع السفن بوضعها الطبيعي.

وذكر ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” بعد ورود تقرير “وول ستريت جورنال” أنه ليس على دراية بشأن أي إجراءات اتخذت مع السفينة خلال زيارته إلى اليابان.

وكان جون ماكين الذي توفي في أغسطس الماضي متأثرا بسرطان الدماغ في سن 81 عاما أبرز معارض لترامب داخل الحزب الجمهوري، وتبادلا مرارا تعليقات غاضبة.

المصدر: وول ستريت جورنال