هنغاريا – قتل 7 سياح كوريين جنوبيين وفقد نحو 19 آخرين إثر غرق مركب سياحي في نهر الدانوب بهنغاريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن 33 سائحا كوريا جنوبيا كانوا على متن المركب، تم إنقاذ 7 منهم فقط، في حين لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن بقية المفقودين الـ19.

ولفتت الوزارة إلى أن المركب غرق بعد اصطدامه الأربعاء بسفينة سياحية، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

من جهته، وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن المسؤولين باستخدام كل الموارد المتاحة تسهيلا لعملية الإنقاذ، وفق المكتب الرئاسي.

ووقع الحادث قرابة الساعة العاشرة ليلا (الثامنة ليلا بتوقيت غرينيتش).

وقال التلفزيون الهنغاري إن عددا من الغطاسين يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين، مشيرا إلى أن ما زاد في صعوبة مهمّتهم هو تيار مائي قوي ناجم عن أمطار غزيرة هطلت في الأسابيع الأخيرة.

ويعتبر نهر الدانوب أطول نهر في الاتحاد الأوروبي وثاني أطول نهر في أوروبا، بعد نهر الفولغا بروسيا، وينبع من الغابة السوداء في ألمانيا ويمر بعدة عواصم أوروبية قبل أن يصب في البحر الأسود عن طريق دلتا الدانوب الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا.

المصدر: وكالات