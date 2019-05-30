أوكرانيا – أفادت القوات البرية الأوكرانية بمقتل 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز “مي-8” في مقاطعة روفينسكايا شمال غرب البلاد.

وجاء في بيان نشر على صفحة القوات البرية الأوكرانية في “فيسبوك”: “قتل نتيجة كارثة جوية 4 أشخاص من أعضاء الطاقم بمن فيهم قائد الفرقة الـ16”.

وأضاف: “في الساعة 23:27 مساء الأربعاء (29 مايو) تم فقدان الاتصال بمروحية “مي-8″ العسكرية التي كانت تقوم بتحليق تدريبي. ويتم حاليا تحديد أسباب الكارثة”.

من جانبه أفاد المركز الصحفي لمصلحة الطوارئ الأوكرانية، بأن المروحية المنكوبة احترقت بعد سقوطها، وأن رجال الإنقاذ قاموا بإطفاء الحريق”.

المصدر: نوفوستي