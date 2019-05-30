الولايات المتحدة – عدّلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، امس النظرة المستقبلية للنظام المصرفي بالبحرين من “سلبية” إلى “مستقرة”، بفضل تسارع النمو الاقتصادي، وحزم التمويل الخليجية.

وتوقعت الوكالة، في بيان، أن تستمر ظروف التمويل والسيولة لدى البنوك البحرينية في وضع جيد، موضحة أن لديها أصولًا سائلة تقدر بـ34% من إجمالي الأصول الملموسة؛ وهي قوة ائتمانية جيدة.

وأضاف البيان أن اقتصاد المملكة سيشهد نموًا أعلى في 2019 مقارنة بـ2018 (2.1% مقابل 1.8%)؛ في حين ستساعد حزمة المساعدات في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية و استقرار الاقتصاد.

ومطلع مايو/أيار الجاري، أعلنت المنامة عن تلقيها 2.3 مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 10 مليارات؛ أعلن عنها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

يُشار أن “موديز” أعلنت عن نظرة سلبية لاستقرار بنوك البحرين، منتصف العام الماضي، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الإنفاق الحكومي.

الأناضول