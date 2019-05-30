بولندا – صب منتخب النرويج جام غضبه على نظيره الهندوراسي، وأمطر شباكه بـ 12 هدفا من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للشباب 2019.

وتألق المهاجم النرويجي، إيرلينغ براوت هالاند، بإحرازه تسعة أهداف لبلاده من أصل الأهداف الـ 12، ليتصدر بفارق كبير قائمة هدافي البطولة، المقامة حاليا في بولندا.

ويلعب إيرلينغ براوت هالاند، الذي سيكمل ربيعه الـ 19 في 21 يوليو المقبل، في صفوف فريق سالزبورغ النمساوي.

وحققت النرويج بذلك أول انتصار لها، مقابل هزيمتين، وتشغل المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثالثة.

بينما منيت هندوراس بالهزيمة الثالث على التوالي، وخرجت من البطولة، دون أي نقطة أو هدف.

المصدر: “sportbox.ru”