“فاير آي” الأمريكية: إيران تتلاعب بالرأي العام الأمريكي

“فاير آي” الأمريكية: إيران تتلاعب بالرأي العام الأمريكي

الولايات المتحدة – اوضحت شركة “فاير آي” الرائدة في مجال الأمن السيبراني الأمريكية، إنه توجد حسابات مزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على التلاعب بالرأي العام الأمريكي لصالح إيران.

جاء ذلك في تقرير للشركة حول أساليب الجماعات المضللة للرأي العام الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة أن حسابات مزيفة يعتقد بارتباطها بالإدارة الإيرانية قامت بحملات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الكونغرس التي أجريت العام الماضي من خلال تقليد حسابات بعض السياسيين المعارضين لترامب بالإضافة لبعض حسابات الصحفيين.

وأشار التقرير أن بعض الحسابات الاحتيالية تنكرت بصفة ناشطين أو صحفيين هاجمت فيها السعودية وإسرائيل وأظهرت دعمها لفلسطين.

وحذر التقرير من أن إيران يمكنها التأثير على قرارات الناخبين الأمريكيين من خلال أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي

من جهته، أعلن يويل روث، مسؤول في إدارة موقع “تويتر”، أنهم قاموا بإزالة 2800 حساب مزيف مرتبط بإيران خلال بداية شهر مايو/ أيار الجاري.

وأشار روث عبر حسابه في تويتر، أن الحسابات التي أعلنت عنها شركة فاير آي “لم يتم تقديمها إلينا رسميا”.

الأناضول