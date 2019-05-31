العاهل السعودي يدعو الى وقف دور إيران التخريبي في المنطقة

العاهل السعودي يدعو الى وقف دور إيران التخريبي في المنطقة

السعودية – دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة العربية الطارئة أمس الخميس إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف “الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني” في المنطقة في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة.

وجاء في البيان الختامي للقمة أيضا أن السعودية لديها كل الحق في الدفاع عن أراضيها في أعقاب هجمات بطائرة مسيرة شنتها جماعة الحوثي اليمنية على محطتين لضخ النفط بالمملكة هذا الشهر.

وأكد بيان لدول مجلس التعاون الخليجي وآخر منفصل صدر بعد القمة العربية على حق السعودية والإمارات في الدفاع عن مصالحهما بعد تلك الهجمات.

المصدر: رويترز