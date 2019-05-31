إيران – أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم الجمعة، بأن إيران تمكنت من إيجاد طريقة لاستلام عائداتها المالية من مبيعات النفط.

وقال المسؤول: “الولايات المتحدة سعت إلى خفض مبيعات إيران النفطية.. لكننا عثرنا على طرق عملية ووسائل للحصول على عائداتنا النفطية، بحيث لا يمكن لواشنطن التأثير عليها”.

وأكد، أن مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لإخضاع طهران ستبوء بالفشل، مشددا على أن الوضع الاقتصادي في إيران خلال العام الحالي أفضل مما كان عليه العام الماضي.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن طبيعة الآلية، لكنها تأتي في وقت تشدد فيه واشنطن الضغوطات على الدول المستوردة للخام لوقف مشتريات النفط الإيراني بشكل كامل.

وقبل ذلك أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أن واشنطن ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد الثاني من مايو، وهو تاريخ انتهاء الإعفاءات من العقوبات الأمريكية، التي منحت لثماني دول، منها الصين والهند.

المصدر: وكالات