ليبيا – أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري أن القيادة المصرية تفهم بشكل جيد مخاطر وحيثيات المرحلة التى تمر بها المنطقة العربية.

المسماري قال فى تصريح لقناة “اكسترا نيوز” المصرية ونقلتها صحيفة “اليوم السابع” أمس الخميس إن الأشقاء المصريين يعرفون جيدا أن المعركة في بنغازي هي جزء من المعركة فى سيناء ، لافتاً إلى أن التعاون بين البلدين هو ثمرة الفهم والوعي الحقيقي لمجريات الأمور على الساحة العربية والإسلامية.

وفيما يتعلق بقضية تسليم الإرهابي هشام عشماوى لمصر ، أكد اللواء المسماري أن التعاون الأمني والتعاون المعلوماتي كان قائمًا بين القيادة المصرية والليبية ويتطور بشكل جيد حتى تم تسليم عشماوي الإرهابي الخطير المطلوب لدى مصر.

وأضاف الناطق باسم القائد العام أن معركة طرابلس تعد معركة فاصلة وحاسمة مع الإرهاب والمجرمين والميليشيات المسلحة ، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى تكتيكات خاصة وتدابير عسكرية عالية جداً لتكون معركة خاتمة وحاسمة للمنطقة العربية.